Comme beau­coup d’ob­ser­va­teurs et de fans, Rafael Nadal n’a pas réussi à trouver l’ex­pli­ca­tion à son gros trou d’air inter­venu alors qu’il menait assez tran­quille­ment 4–2 dans la première manche avant de complè­te­ment s’écrouler. Défait 4–6, 4–6 par Alexander Zverev, l’Espagnol ne s’est pas caché en confé­rence de presse, esti­mant que son service n’a pas été au rendez‐vous dans des condi­tions qu’il n’ap­précie pas particulièrement.

« C’est toujours un équi­libre, mais oui, bien sûr, le second service était presque mieux que le premier. J’avais le match sous contrôle au début, j’ai bien joué pendant six matchs, je jouais certai­ne­ment mieux que lui, et au lieu de servir pour mener 5–2, puis c’est devenu un désastre, puis j’ai réalisé un autre mauvais jeu sur mon service alors que je mène 30–0, et puis bien sûr face à l’un des meilleurs joueurs du monde, dans ces circons­tances, avec cette rapi­dité du court, il est très diffi­cile d’être encore confiant. J’ai essayé de me battre jusqu’au bout mais le service était diffi­cile à contrôler aujourd’hui, et bravo à lui », a déclaré un Nadal forcé­ment déçu mais pas abattu.