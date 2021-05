En dehors de son avis sur Roland‐Garros, Rafael Nadal a aussi évoqué sa forme. Selon le Majorquin, tous les voyants sont au vert :« Je me sens vrai­ment très bien. Vendredi, je me suis entraîné en double séance, samedi j’ai fait la même chose et aujourd’hui (NDLR : C’était Dimanche le jour du média day) je peux aussi le faire. Je me suis beau­coup entraîné et je suis très heureux de pouvoir être ici » a déclaré Rafa qui déplo­rait devoir respecter les règles de la WTA : « C’est dommage que nous ne puis­sions pas nous promener dans la ville, mais ce sont des règles que la WTA a impo­sées ». Il est vrai que la WTA est beau­coup plus stricte que l’ATP sur les règles sani­taires liées au Covid.