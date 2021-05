Sorti vain­queur du duel face au jeune Alexei Popyrin, 21 ans, (6–3, 6–3), Rafael Nadal s’est donc qualifié en quarts de finale à Madrid où il affron­tera Alexander Zverev ou Daniel Evans. En confé­rence de presse d’après match, le numéro 2 mondial a eu droit à la même ques­tion posée à Dominic Thiem et Alexander Zverev. Une ques­tion portant sur sa jeunesse et les sacri­fices pour devenir un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps. Et contrai­re­ment à ses deux homo­logues, le Majorquin assure qu’il est toujours arrivé à trouver le bon équi­libre entre sa vie privée et sa vie professionnelle.

« Désolé, mais honnê­te­ment je n’ai pas fait de sacri­fices parti­cu­liers. Je n’ai pas manqué les choses que le reste de mes amis ont fait. J’ai eu moins de temps, oui, mais je n’ai jamais été le genre de gars ou de personne qui se concen­trait unique­ment sur le tennis, le tennis, le tennis tous les jours. Je prati­quais très dur, oui. J’étais concentré quand j’étais sur le court à 100%. Mais en dehors du court, j’ai apprécié toute ma vie. J’ai pu faire les choses que mes amis faisaient, seule­ment je ne pouvais pas faire la fête tous les vendredis et samedis. Je faisais une fête un samedi toutes les quelques semaines, mais j’ai aussi parti­cipé à beau­coup de fêtes dans ma vie. Je suis allé à la plage. J’ai joué au foot­ball. Je veux dire, je suis allé au cinéma plusieurs fois. Je passe du temps à dîner avec la famille, avec tous mes amis. Je ne pense pas avoir manqué quoi que ce soit, honnêtement. »