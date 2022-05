Lors de sa confé­rence de presse à Madrid, Rafael Nadal a bien sûr abordé les sujets concer­nant son retour et la diffi­culté de revenir au top après une pause aussi longue au milieu de la saison. Il a égale­ment tenu à évoquer les « frasques » sur le court de certains joueurs, esti­mant qu’il fallait être beau­coup plus sévère.

« Je comprends que les temps changent, les person­na­lités aussi, mais il y a certaines limites à ne pas dépasser. Il y a aussi des vrais risques sur la santé des ramas­seurs de balles ou des juges de ligne. En ce sens, je pense que les sanc­tions ont été légères en ces mois de l’année, vu tout ce qui s’est passé. Il y a quelques semaines, une lettre a été envoyée aux joueurs expli­quant que doré­na­vant les compor­te­ments extrêmes vont être punis de manière plus dras­tique, je pense que c’est une mesure appro­priée. Je comprends que parfois il y a de la frus­tra­tion et qu’une raquette peut casser, mais il y a certaines limites qui ne devrait pas être dépas­sées. Maintenant, je suppose que les joueurs vont y réflé­chir davan­tage et c’est une bonne chose. »