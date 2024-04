Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Hier, face à un adoles­cent, Rafa s’est imposé faci­le­ment mais ce n’est pas ce type de match qui va lui apporter beau­coup d’in­for­ma­tions. C’est d’ailleurs ce qu’il a expliqué en confé­rence de presse sans acca­bler son adver­saire. Ce samedi, il affron­tera Alex de Minaur. Ce sera un vrai test après le premier duel qui a eu lieu à Barcelone la semaine dernière.

« Je serais surpris de battre De Minaur samedi, mais ce n’est pas quelque chose qui m’in­quiète beau­coup non plus. La seule chose que je chan­ge­rais, ce serait au niveau émotionnel. Sur le plan personnel et sportif, gagner ou perdre samedi ne me fait rien. Pour moi, d’autres choses sont bien plus impor­tantes aujourd’hui, plus qu’une victoire qui ne chan­gera en rien ma carrière. Je suis honnête et je n’as­pire pas à gagner, nous sommes à une autre époque. Samedi est une autre occa­sion de me tester au tennis. C’est une oppor­tu­nité de jouer contre un grand rival qui rend les choses très diffi­ciles pour moi car c’est un adver­saire qui donne très peu, qui vous fait jouer tous les points et au moment où j’y suis, cela devient plus diffi­cile. Pour gagner ce genre de matches, cela demande du temps et des efforts physiques dans la plupart des cas et il faudra voir dans quelle mesure j’en suis capable »