Vainqueur sans trem­bler du duel de la journée face à son jeune compa­triote et admi­ra­teur Carlos Alcaraz (6–1, 6–2), Rafael Nadal s’est présenté en confé­rence de presse avec le sourire. Satisfait de sa première victoire dans la capi­tale espa­gnole, le Maorquin était surtout ravi d’avoir retrouvé un service digne de ce nom avec 60% de premières balles et plus de 80% de points remportés derrière celle‐ci. Et visi­ble­ment, ce problème apparu à Monte‐Carlo et dans une moindre mesure à Barcelone n’a pas laissé indif­fé­rent l’homme aux 13 Roland Garros et son équipe.

« La vérité est que je sers beau­coup mieux depuis plusieurs jours. Je pense qu’à Barcelone, parfois, j’ai fait des pas en avant sur le service, même si j’ai égale­ment commis des doubles fautes impor­tantes. Je ne sers pas toujours bien parce que les choses ne sont pas des mathé­ma­tiques, mais j’y travaille depuis plusieurs jours. Nous (avec son équipe, ndlr) avons fait un travail d’étude sur le sujet et honnê­te­ment je me sens à nouveau à l’aise avec le service, en toute confiance. Je pense avoir récu­péré les petits détails qui me permettent d’être à l’aise avec le service. C’est un problème qui peut survenir à cause d’un temps consé­quent sans compé­ti­tion et à cause de certains « vices » que l’on génère sans se rendre compte et qu’il faut vite supprimer. »