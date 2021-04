Rafael Nadal s’ap­prête à parti­ciper pour la 18e fois au Masters 1000 de Madrid, un record qu’il vient de piquer à son direc­teur Féliciano Lopez. Avec ce dernier, il est d’ailleurs revenu lors d’un direct vidéo sur son meilleur moment dans le tournoi madri­lène. Un souvenir qui remonte à octobre 2005, alors que Rafa n’avait que 19 ans. Le tournoi se jouait alors sur dur indoor (le tournoi est passé au mois de mai, sur terre battue, en 2009). Dans une finale épique contre Ivan Ljubicic, il était revenu de deux sets à zéro pour remporter le titre : 3–6, 2–6, 6–3, 6–4, 7–6.

« Mon meilleur souvenir à Madrid ? Le premier, qui était en 2005. C’était la finale, mais ce n’était pas sur terre battue. C’était un match inou­bliable, telle­ment exci­tant, je me souviens que les fans étaient incroyables. Ce match m’a coûté quelques mois de ma carrière. Je me suis cassé le pied, le lende­main je me suis réveillé et je ne pouvais pas marcher, mais cela en valait la peine. L’émotion que j’ai ressenti en valait la peine, il est impos­sible de l’ou­blier… Les fans étaient très proches, et comme c’était à l’in­té­rieur, c’était plus fort. C’était incroyable de gagner à la maison de cette façon, et puis je n’étais qu’un enfant ».