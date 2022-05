Vainqueur ce mercredi de Miomir Kecmanovic (6–1, 7–6) en ayant légè­re­ment tremblé sur la fin de match, Rafael Nadal a globa­le­ment soigné son retour à la compé­ti­tion, un mois et demi après l’avoir quittée suite à une côte fissurée à Indian Wells.

Rapidement inter­rogé en confé­rence de presse d’après match afin qu’il ne manque pas une miette du match entre son équipe de foot­ball préférée, le Real Madrid, et Manchester City, le Majorquin était forcé­ment satis­fait de ce retour gagnant d’au­tant que sa prépa­ra­tion n’a pas été idéale.

« Ma prépa­ra­tion était nulle, je suis donc très content de cette victoire. Il ne faut pas s’at­tendre à beau­coup de choses au début. Quand je suis arrivé jeudi dernier, je m’étais très, très peu entraîné. Hier (mardi) et aujourd’hui (mercredi), je me sentais un peu mieux. Le premier set était très bon et le second pas mal. Physiquement, je suis un peu plus fatigué que d’ha­bi­tude. La côte est l’une des bles­sures qui permet de faire le moins de choses. Chaque minute que je passe sur le court me permet de m’amé­liorer. C’est une victoire très précieuse pour moi. Mon but ultime est de retrouver ma forme habi­tuelle. Quand tu reviens après un mois et demi sans jouer, c’est diffi­cile. J’ai une bonne capa­cité à être assez humble pour accepter que les choses ne soient pas parfaites. Il faut construire à partir du travail quoti­dien et accepter qu’il y aura des erreurs. »