Plus les années passent et plus Rafael Nadal est devenu un maître dans l’art de refiler la « patate chaude » à son adversaire.

Interrogé en confé­rence de presse sur le duel qui l’at­tend ce vendredi face à la relève Carlos Alcaraz, le Majorquin n’a pas hésité à dési­gner son jeune rival comme le grand favori de la rencontre. Une tech­nique bien rodée et souvent efficace.

« Ce sera un match très diffi­cile, en ce moment il est bien meilleur que moi, il a une très bonne dyna­mique, je suis conscient de cela. Je suis quel­qu’un de très réaliste, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas essayer ou croire que je peux le faire, mais aujourd’hui il est plus en forme, plus jeune et plus éner­gique. Je sais qu’il partira avec un avan­tage clair pour le match de demain, je ferai de mon mieux pour être compé­titif et essayer de gagner, ce qui m’ai­dera à l’avenir. En ce moment, mon objectif n’est pas de voir qui est le meilleur demain, mais de voir qui est le meilleur dans trois semaines, ma réalité est diffé­rente main­te­nant. Je n’es­saie pas de me mettre la pres­sion, à ce stade de ma carrière, je ne gagne pas ma vie avec ça, mais si ce match a lieu, il est clair que nous l’abor­dons tous les deux de manière très diffé­rente. J’y ferai face avec enthou­siasme et avec le désir de mettre toutes les chances de mon côté. »