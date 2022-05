Interrogé par Alex Corretja sur le court suite à sa victoire renver­sante et de justesse face à David Goffin, où il a du écarter quatre balles de match, Rafael Nadal a déclaré qu’il s’était inspiré du Real Madrid, son équipe de foot­ball préférée, lauréate d’un match complè­te­ment fou ce mercredi soir à Madrid face à Manchester City, en demi‐finale de la Ligue des Champions.

« Hier (mercredi) était une nuit inou­bliable. L’esprit de combat du Real Madrid est juste phéno­ménal et je m’en suis en quelque sorte inspiré aujourd’hui (jeudi). Ça a été une excel­lente fin de match, mais la vérité est que nous n’au­rions pas dû atteindre ce point et que j’au­rais du terminer le match avant. Mais nous savons d’où je viens et je dois accepter les erreurs et conti­nuer à me battre jusqu’au bout. C’est la seule chose que je peux exiger de moi‐même en ce moment. Le fait de passer du temps sur le court (3h10, ndlr) ets certes une bonne chose mais j’au­rais préféré terminer avant (rires), mais ça va. Je suis content d’avoir pu être sur le court 2h hier et 3h aujourd’hui. Indépendamment de ce qui se passera demain, je vais essayer d’être prêt et de faire de mon mieux. »