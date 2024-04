Après la « surprise » de le voir s’imposer au second tour face au numéro 13 mondial, Alex de Minaur, Rafa devait confirmer face 91ème joueur mondial, Pedro Cachin. Mission plutôt compli­quée mais fina­le­ment effec­tuée dans la douleur pour le Majorquin qui a tremblé face à l’Argentin (6−1, 6–7 (5), 6–3)

Comme à son habi­tude, l’Espagnol commen­çait très sérieu­se­ment son match en mettant la balle dans le terrain pour « se régler », ce qui lui permet­tait de faire le break d’entrée face à un Cachin visi­ble­ment très stressé par l’événement.

Rafa profi­tait bien de la situa­tion et s’échap­pait pour clore le premier set : 6 jeux à 2. A ce moment là, l’Espagnol semblait facile, peu inquiété par un adver­saire timide et impressionné.

Mais après son éton­nante pause toilette, le scénario s’in­ver­sait et Cachin entrait enfin dans le match (2−0). Le combat se durcis­sait alors avec de plus en plus de longs rallyes et beau­coup moins de faute de la part de l’Argentin. Dans ce set en mode « WTA », les deux joueurs ne cessaient de se rendre les breaks avant un jeu décisif mieux maitrisé par Pedro (7−5).

On allait avoir le droit à un set décisif, une première fois pour l’Espagnol depuis sa défaite face à Thompson à Brisbane en janvier.

Retrouvant de l’agressivité grâce au soutien de son peuple, Rafa ne lâchait rien et finis­sait par l’emporter après plus de 3H de match dans un « bronca»de joie indescriptible

Nadal cher­chait un match de réfé­rence, il en a un au moins sur la plan physique car il a tenu de bout en bout même si sur quelques séquences il était plutôt poussif.

Il retrou­vera le poulain de Tomas Berdych, le Tchèque Jiri Lehecka, actuel­le­ment 31ème mondial et on sera alors s’il est capable d’en­chainer deux gros duels de suite.