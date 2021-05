Ce mercredi, pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal va défier « la relève » du tennis espa­gnol, le jeune Carlos Alcaraz, le jour de ses 18 ans. Pas vrai­ment connu pour faire des cadeaux sur le court, le Majorquin a loué les qualités de son jeune compa­triote dans la presse.

« Alcaraz est un très jeune joueur avec un grand présent et un avenir encore meilleur. Il a des valeurs très posi­tives qui conviennent à la société et au monde d’au­jourd’hui. Il peut être un bon exemple et bien évidem­ment, s’il venait jouer contre moi, ce serait très impor­tant pour lui. La seule chose que je peux faire est de conti­nuer à travailler et de pouvoir jouer à mon meilleur niveau dès le début du tournoi. »