Alors qu’il restait sur neuf victoires consécutives, Arthur Fils n’a pas fait le poids en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid face au patron incontesté du circuit, le numéro 1 mondial Jannik Sinner, désormais vainqueur de ses 22 derniers matchs en ne concédant que deux petits sets.
Aux commentaires du match sur Eurosport, l’ancien joueur français Nicolas Escudé n’a pas caché sa déception face à la prestation du Tricolore :
« Pendant toute la première manche, on a vu un Jannik Sinner très pressant sur le service d’Arthur, lui laissant très peu de temps. Et lui a été aucunement inquiétant sur sa mise en jeu. Mais je suis un peu déçu par la prestation d’Arthur. Il a fait énormément de fautes dans la première manche. On l’a senti perdu sur le terrain. Il n’avait pas le temps de s’organiser, il ne savait pas quoi faire. Depuis qu’il est revenu, il va très loin dans les tournois. Il a mesuré contre Sinner tout le travail qui lui reste à accomplir pour rivaliser, car aujourd’hui, on ne peut pas dire qu’il a rivaliser. Il avance dans le bon sens, c’est un énorme compétiteur, avec énormément d’ego, il est rentré sur le court pour faire bien mieux. Il reste du boulot. »
Publié le vendredi 1 mai 2026 à 18:01