Accueil ATP ATP - Madrid

Nicolas Escudé, après la victoire de Sinner contre Fils : « Je suis un peu déçu par la pres­ta­tion d’Arthur. On l’a senti perdu sur le court »

Par
Baptiste Mulatier
-
0
Tennis : Rolex Monte Carlo Masters 2025 - Atp -

Alors qu’il restait sur neuf victoires consé­cu­tives, Arthur Fils n’a pas fait le poids en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid face au patron incon­testé du circuit, le numéro 1 mondial Jannik Sinner, désor­mais vain­queur de ses 22 derniers matchs en ne concé­dant que deux petits sets.

Aux commen­taires du match sur Eurosport, l’ancien joueur fran­çais Nicolas Escudé n’a pas caché sa décep­tion face à la pres­ta­tion du Tricolore :

« Pendant toute la première manche, on a vu un Jannik Sinner très pres­sant sur le service d’Arthur, lui lais­sant très peu de temps. Et lui a été aucu­ne­ment inquié­tant sur sa mise en jeu. Mais je suis un peu déçu par la pres­ta­tion d’Arthur. Il a fait énor­mé­ment de fautes dans la première manche. On l’a senti perdu sur le terrain. Il n’avait pas le temps de s’or­ga­niser, il ne savait pas quoi faire. Depuis qu’il est revenu, il va très loin dans les tour­nois. Il a mesuré contre Sinner tout le travail qui lui reste à accom­plir pour riva­liser, car aujourd’hui, on ne peut pas dire qu’il a riva­liser. Il avance dans le bon sens, c’est un énorme compé­ti­teur, avec énor­mé­ment d’ego, il est rentré sur le court pour faire bien mieux. Il reste du boulot. »

Publié le vendredi 1 mai 2026 à 18:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥