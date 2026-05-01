Alors qu’il restait sur neuf victoires consé­cu­tives, Arthur Fils n’a pas fait le poids en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid face au patron incon­testé du circuit, le numéro 1 mondial Jannik Sinner, désor­mais vain­queur de ses 22 derniers matchs en ne concé­dant que deux petits sets.

Aux commen­taires du match sur Eurosport, l’ancien joueur fran­çais Nicolas Escudé n’a pas caché sa décep­tion face à la pres­ta­tion du Tricolore :

« Pendant toute la première manche, on a vu un Jannik Sinner très pres­sant sur le service d’Arthur, lui lais­sant très peu de temps. Et lui a été aucu­ne­ment inquié­tant sur sa mise en jeu. Mais je suis un peu déçu par la pres­ta­tion d’Arthur. Il a fait énor­mé­ment de fautes dans la première manche. On l’a senti perdu sur le terrain. Il n’avait pas le temps de s’or­ga­niser, il ne savait pas quoi faire. Depuis qu’il est revenu, il va très loin dans les tour­nois. Il a mesuré contre Sinner tout le travail qui lui reste à accom­plir pour riva­liser, car aujourd’hui, on ne peut pas dire qu’il a riva­liser. Il avance dans le bon sens, c’est un énorme compé­ti­teur, avec énor­mé­ment d’ego, il est rentré sur le court pour faire bien mieux. Il reste du boulot. »