« Il est très fort, bien sûr. Mais pour être honnête, j’aurais perdu contre n’importe qui ce dimanche », a déclaré Alexander Zverev après avoir été surclassé par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid (6−1, 6–2).
Une analyse que partage l’ancien joueur français, Nicolas Escudé. Pour le consultant d’Eurosport, le numéro 3 mondial est passé totalement à côté de son match.
« Ça fait un moment qu’il y a plus de doute. C’est un rouleau‐compresseur, cinq Masters 1000 de suite… On peut même rajouter le Masters. Il l’a survolé sans perdre un set. C’est impressionnant, même si cette finale est décevante. On n’a rien appris sur Sinner sur ce match. Il n’a rien fait d’exceptionnel, il n’a jamais été dans le dur, il n’a jamais été menacé… Il a fait ce qu’il sait faire. C’est Zverev qui n’a pas été du tout au niveau sur cette finale. La moindre baisse contre lui, vous prenez sévère. »
Publié le lundi 4 mai 2026 à 11:57