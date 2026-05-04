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Nicolas Escudé : « Sinner n’a rien fait d’exceptionnel, c’est Zverev qui n’a pas été du tout au niveau sur cette finale »

Par
Baptiste Mulatier
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« Il est très fort, bien sûr. Mais pour être honnête, j’aurais perdu contre n’importe qui ce dimanche », a déclaré Alexander Zverev après avoir été surclassé par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid (6−1, 6–2).

Une analyse que partage l’an­cien joueur fran­çais, Nicolas Escudé. Pour le consul­tant d’Eurosport, le numéro 3 mondial est passé tota­le­ment à côté de son match. 

« Ça fait un moment qu’il y a plus de doute. C’est un rouleau‐compresseur, cinq Masters 1000 de suite… On peut même rajouter le Masters. Il l’a survolé sans perdre un set. C’est impres­sion­nant, même si cette finale est déce­vante. On n’a rien appris sur Sinner sur ce match. Il n’a rien fait d’exceptionnel, il n’a jamais été dans le dur, il n’a jamais été menacé… Il a fait ce qu’il sait faire. C’est Zverev qui n’a pas été du tout au niveau sur cette finale. La moindre baisse contre lui, vous prenez sévère. »

Publié le lundi 4 mai 2026 à 11:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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