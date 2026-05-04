« Il est très fort, bien sûr. Mais pour être honnête, j’aurais perdu contre n’importe qui ce dimanche », a déclaré Alexander Zverev après avoir été surclassé par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid (6−1, 6–2).

Une analyse que partage l’an­cien joueur fran­çais, Nicolas Escudé. Pour le consul­tant d’Eurosport, le numéro 3 mondial est passé tota­le­ment à côté de son match.

« Ça fait un moment qu’il y a plus de doute. C’est un rouleau‐compresseur, cinq Masters 1000 de suite… On peut même rajouter le Masters. Il l’a survolé sans perdre un set. C’est impres­sion­nant, même si cette finale est déce­vante. On n’a rien appris sur Sinner sur ce match. Il n’a rien fait d’exceptionnel, il n’a jamais été dans le dur, il n’a jamais été menacé… Il a fait ce qu’il sait faire. C’est Zverev qui n’a pas été du tout au niveau sur cette finale. La moindre baisse contre lui, vous prenez sévère. »