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Nicolas Escudé sur Jannik Sinner, tombeur de Rafael Jodar : « Il est loin de jouer son meilleur tennis »

Par
Baptiste Mulatier
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Jannik Sinner pour­suit sa folle série en Masters 1000 avec une 26e victoire consé­cu­tive dans cette caté­gorie de tournoi. 

En quarts de finale à Madrid, le numéro 1 mondial a battu la nouvelle pépite du circuit, Rafael Jodar, (6−2, 7–6[0]), sans pour­tant évoluer à son meilleur niveau, mais en se montrant une nouvelle fois décisif dans les moments clés, comme l’a souligné Nicolas Escudé aux commen­taires sur Eurosport.

« Toujours aussi solide. Il est loin de jouer son meilleur tennis, en termes de sensa­tions. On l’a vu tout au long de cette partie, hormis dans le tie‐break, commettre des erreurs assez inha­bi­tuelles pour lui : des retours coup droit ‘baduf’ sur des deuxièmes services, sur des points extrê­me­ment impor­tants. On l’a vu aussi être malmené sur son enga­ge­ment et à chaque fois, sur les moments impor­tants, c’est lui qui arrive à élever son niveau de jeu et remporter les points qu’il faut. Le score de la première manche ne reflette en aucun cas la physio­nomie globale de ce match. C’était extrê­me­ment accroché, et ce match va être impor­tant, inté­res­sant, dans la carrière de Jodar. »

L’Italien n’est plus qu’à deux match d’un 5e titre consé­cutif en Masters 1000 après Paris, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo. Une folie !

Publié le mercredi 29 avril 2026 à 18:23

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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