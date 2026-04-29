Jannik Sinner poursuit sa folle série en Masters 1000 avec une 26e victoire consécutive dans cette catégorie de tournoi.
En quarts de finale à Madrid, le numéro 1 mondial a battu la nouvelle pépite du circuit, Rafael Jodar, (6−2, 7–6[0]), sans pourtant évoluer à son meilleur niveau, mais en se montrant une nouvelle fois décisif dans les moments clés, comme l’a souligné Nicolas Escudé aux commentaires sur Eurosport.
« Toujours aussi solide. Il est loin de jouer son meilleur tennis, en termes de sensations. On l’a vu tout au long de cette partie, hormis dans le tie‐break, commettre des erreurs assez inhabituelles pour lui : des retours coup droit ‘baduf’ sur des deuxièmes services, sur des points extrêmement importants. On l’a vu aussi être malmené sur son engagement et à chaque fois, sur les moments importants, c’est lui qui arrive à élever son niveau de jeu et remporter les points qu’il faut. Le score de la première manche ne reflette en aucun cas la physionomie globale de ce match. C’était extrêmement accroché, et ce match va être important, intéressant, dans la carrière de Jodar. »
Can’t stop, won’t stop 💪— Tennis TV (@TennisTV) April 29, 2026
The moment @janniksin defeated Rafael Jodar in the pair’s first meeting !#MMOpen pic.twitter.com/nfasws5J8Y
L’Italien n’est plus qu’à deux match d’un 5e titre consécutif en Masters 1000 après Paris, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo. Une folie !
Publié le mercredi 29 avril 2026 à 18:23