Jannik Sinner pour­suit sa folle série en Masters 1000 avec une 26e victoire consé­cu­tive dans cette caté­gorie de tournoi.

En quarts de finale à Madrid, le numéro 1 mondial a battu la nouvelle pépite du circuit, Rafael Jodar, (6−2, 7–6[0]), sans pour­tant évoluer à son meilleur niveau, mais en se montrant une nouvelle fois décisif dans les moments clés, comme l’a souligné Nicolas Escudé aux commen­taires sur Eurosport.

« Toujours aussi solide. Il est loin de jouer son meilleur tennis, en termes de sensa­tions. On l’a vu tout au long de cette partie, hormis dans le tie‐break, commettre des erreurs assez inha­bi­tuelles pour lui : des retours coup droit ‘baduf’ sur des deuxièmes services, sur des points extrê­me­ment impor­tants. On l’a vu aussi être malmené sur son enga­ge­ment et à chaque fois, sur les moments impor­tants, c’est lui qui arrive à élever son niveau de jeu et remporter les points qu’il faut. Le score de la première manche ne reflette en aucun cas la physio­nomie globale de ce match. C’était extrê­me­ment accroché, et ce match va être impor­tant, inté­res­sant, dans la carrière de Jodar. »

Can’t stop, won’t stop 💪



The moment @janniksin defeated Rafael Jodar in the pair’s first meeting !#MMOpen pic.twitter.com/nfasws5J8Y — Tennis TV (@TennisTV) April 29, 2026

L’Italien n’est plus qu’à deux match d’un 5e titre consé­cutif en Masters 1000 après Paris, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo. Une folie !