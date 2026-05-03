Battu lors des huit dernières confrontations face à Jannik Sinner, dont trois depuis le début de la saison (en demi‐finale à Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo avec aucun set remporté), Alexander Zverev va tenter d’enrayer cette spirale infernale ce dimanche, en finale du Masters 1000 de Madrid.
Alors que la plupart des observateurs s’attendent à un scénario quasiment similaires étant donné le niveau de jeu affiché par l’Italien, sa capacité à être décisif dans les moments chauds et son avantage psychologiques, certains exhortent l’Allemand à changer quelque chose, quitte à perdre un neuvième match de rang.
C’est notamment l’avis de Nicolas Mahut, actuel coach de Benjamin Bonzi,
« Si Zverev produit la même chose que les fois précédentes, pourquoi le résultat serait différent ? Sinner est en surconfiance, il ne va pas moins bien jouer en finale. Si Zverev n’est pas agressif, s’il joue gamme de revers sur gamme de revers, il ne va rien se passer. Quitte à perdre, autant faire quelque chose de différent, parce que 8–0, ça commence à faire ! », a déclaré Mahut chez nos confrères de L’Équipe.
Publié le dimanche 3 mai 2026 à 12:12