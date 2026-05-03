Battu lors des huit dernières confron­ta­tions face à Jannik Sinner, dont trois depuis le début de la saison (en demi‐finale à Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo avec aucun set remporté), Alexander Zverev va tenter d’en­rayer cette spirale infer­nale ce dimanche, en finale du Masters 1000 de Madrid.

Alors que la plupart des obser­va­teurs s’at­tendent à un scénario quasi­ment simi­laires étant donné le niveau de jeu affiché par l’Italien, sa capa­cité à être décisif dans les moments chauds et son avan­tage psycho­lo­giques, certains exhortent l’Allemand à changer quelque chose, quitte à perdre un neuvième match de rang.

C’est notam­ment l’avis de Nicolas Mahut, actuel coach de Benjamin Bonzi,

« Si Zverev produit la même chose que les fois précé­dentes, pour­quoi le résultat serait diffé­rent ? Sinner est en surcon­fiance, il ne va pas moins bien jouer en finale. Si Zverev n’est pas agressif, s’il joue gamme de revers sur gamme de revers, il ne va rien se passer. Quitte à perdre, autant faire quelque chose de diffé­rent, parce que 8–0, ça commence à faire ! », a déclaré Mahut chez nos confrères de L’Équipe.