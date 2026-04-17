Les temps sont durs pour l’or­ga­ni­sa­tion du Masters 1000 de Madrid.

Alors que le tournoi madri­lène vient d’en­re­gis­trer les forfaits de Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, tous deux en proie à des problèmes physiques, c’est cette fois au tour d’un autre membre du Top 10 mondial de se retirer en la personne de Taylor Fritz.

Déjà absent à Monte‐Carlo et Munich, l’Américain, en déli­ca­tesse avec son genou depuis plusieurs semaines, a donc décidé de repousser une nouvelle fois son retour.

Taylor Fritz also OUT of Madrid.



Three top 10 players already out… https://t.co/p5kfvG2H4c — José Morgado (@josemorgado) April 17, 2026

Trois membre du Top 10 mondial déjà absent en atten­dant la déci­sion forcé­ment très attendue du nouveau numéro 1 mondial, Jannik Sinner, qui va faire le dépla­ce­ment dans la capi­tale espa­gnole afin de se tester.