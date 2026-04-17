Les temps sont durs pour l’organisation du Masters 1000 de Madrid.
Alors que le tournoi madrilène vient d’enregistrer les forfaits de Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, tous deux en proie à des problèmes physiques, c’est cette fois au tour d’un autre membre du Top 10 mondial de se retirer en la personne de Taylor Fritz.
Déjà absent à Monte‐Carlo et Munich, l’Américain, en délicatesse avec son genou depuis plusieurs semaines, a donc décidé de repousser une nouvelle fois son retour.
Taylor Fritz also OUT of Madrid.— José Morgado (@josemorgado) April 17, 2026
Three top 10 players already out… https://t.co/p5kfvG2H4c
Trois membre du Top 10 mondial déjà absent en attendant la décision forcément très attendue du nouveau numéro 1 mondial, Jannik Sinner, qui va faire le déplacement dans la capitale espagnole afin de se tester.
Publié le vendredi 17 avril 2026 à 18:08