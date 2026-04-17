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Nouveau forfait impor­tant après Djokovic et Alcaraz

Par
Thomas S
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Les temps sont durs pour l’or­ga­ni­sa­tion du Masters 1000 de Madrid.

Alors que le tournoi madri­lène vient d’en­re­gis­trer les forfaits de Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, tous deux en proie à des problèmes physiques, c’est cette fois au tour d’un autre membre du Top 10 mondial de se retirer en la personne de Taylor Fritz.

Déjà absent à Monte‐Carlo et Munich, l’Américain, en déli­ca­tesse avec son genou depuis plusieurs semaines, a donc décidé de repousser une nouvelle fois son retour. 

Trois membre du Top 10 mondial déjà absent en atten­dant la déci­sion forcé­ment très attendue du nouveau numéro 1 mondial, Jannik Sinner, qui va faire le dépla­ce­ment dans la capi­tale espa­gnole afin de se tester. 

Publié le vendredi 17 avril 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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