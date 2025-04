Déjà dans le dur à l’en­traî­ne­ment face à Félix Auger‐Aliassime sur les terres madri­lènes, Novak Djokovic a donné un nouvel indice sur sa forme actuelle, notam­ment sur le plan mental.

Alors qu’il doit affronter le vain­queur de la rencontre entre Arnaldi et Coric pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Madrid, le Serbe a évacué sa frus­tra­tion en s’en prenant à son sport chéri, le tennis.

Nole : “Fuck sport, tennis and every­thing.”



