En confé­rence de presse à Madrid, où il va affronter Matteo Arnaldi pour son entrée en lice au deuxième tour, Novak Djokovic est revenu sur sa défaite contre Stanislas Wawrinka en finale de Roland‐Garros 2015 (4−6, 6–4, 6–3, 6–4).

« Ce fut l’une de mes défaites les plus doulou­reuses, car à l’époque, je n’avais encore jamais remporté Roland Garros et l’ab­sence de Nadal me donnait beau­coup de chances de gagner pour la première fois. Mais Stan Wawrinka a joué un tennis incroyable. Nous plai­san­tons parfois à propos de cette finale et je lui dis que s’il a si bien joué, c’est grâce à son short. Blague à part, c’est un joueur incroyable et je l’ad­mire beau­coup en tant que personne. Je pense que c’est l’un des joueurs les plus sous‐estimés. Il a remporté une médaille d’or aux Jeux olym­piques (en double avec Roger Federer), trois Grands Chelems. Il a eu une carrière incroyable, il a 40 ans, il a subi des opéra­tions aux genoux et il continue à jouer au tennis. »