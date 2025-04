Présent pour la pres­ti­gieuse céré­monie des trophées Laureus à Madrid, où Rafael Nadal a été récom­pensé, Novak Djokovic a été inter­rogé par la Teledeporte sur ses plus grands souve­nirs dans le capi­tale espa­gnole. Il a cité Rafa mais aussi Carlos Alcaraz.

🎾« El rival más grande de mi carrera »



🇪🇸 En español, Djokovic nos deja una de las curio­si­dades de los Laureus hablando sobre Nadal y sobre su posible rival en Madrid, Carlos Alcaraz.#Laureus25 pic.twitter.com/aVNI6lciYf — Teledeporte (@teledeporte) April 21, 2025

« Je garde toujours en mémoire les grands matchs disputés à la Caja Mágica, surtout contre Nadal, qui a été le plus grand rival de ma carrière, mais je me souviens aussi d’une demi‐finale contre Alcaraz (remportée par l’Espagnol en 2022, ndlr). J’espère le retrouver en demies car il me pousse à jouer mon meilleur tennis… C’est une très belle personne, avec des bonnes valeurs et un bon entourage. »