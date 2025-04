Alors qu’il affron­tera Matteo Arnaldi ou Borna Coric lors de son entrée en lice sur le Masters 1000 de Madrid prévu ce week‐end, Novak Djokovic, inter­rogé par la presse en marge de sa présence pour les trophées Laureus, n’a pas voulu se déclarer comme l’un des favoris du tournoi.

« Je suis toujours opti­miste, mais je ne sais pas si je suis l’un des favoris car je n’ai pas de très bons résul­tats cette année. Le niveau que je recherche pour­rait venir ici ou à Roland‐Garros, j’es­père que ce sera ici. Je ressens toujours de très bonnes émotions quand je reviens à Madrid, en Espagne. C’est un pays que j’aime beau­coup. J’ai remporté l’Open de Madrid trois fois dans ma carrière, avec des matchs extra­or­di­naires contre Nadal et Carlos Alcaraz. J’ai peu joué ici ces six ou sept dernières années, mais le public espa­gnol me manquait, car il connaît bien ce sport et respecte beau­coup le tennis. J’ai un bon feeling et j’es­père faire un bon tournoi. »