Toujours installé dans le top 40 mondial (35e cette semaine), Denis Shapovalov n’est pourtant plus, depuis longtemps, le joueur extrêmement prometteur qu’il a un temps incarné.
Another tough day at the office for Denis Shapovalov in Madrid… Just 8 wins in 17 matches in 2026… 6 of his 9 losses to players outside the Top 70 #ATP #MMOpen https://t.co/5iA8zAJhmn— John Horn (@SportsHorn) April 25, 2026
Souvent irrégulier, le Canadien de 27 ans n’a pas été épargné par le journaliste Benoît Maylin après sa lourde défaite face au jeune Norvégien Nicolai Budkov Kjær (140e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid (6−2, 6–1).
😠 On en parle de la prestation miteuse, indigne, honteuse de Shapovalov.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 25, 2026
Son match, si on peut appeler ça un match, le plus moisi depuis longtemps.
53’
Sorti 6⁄2 6⁄1
Budkov en profite.
Il jouera Medvedev qui s’est compliqué la vie contre Marozsan. Pas totalement guéri. pic.twitter.com/vstFZI2j1Z
« On en parle de la prestation miteuse, indigne, honteuse de Shapovalov. Son match, si on peut appeler ça un match, le plus moisi depuis longtemps. Budkov jouera Medvedev, pas totalement guéri, qui s’est compliqué la vie contre Marozsan », a réagi le chroniqueur sur le réseau social X.
Publié le dimanche 26 avril 2026 à 11:12