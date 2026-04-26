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« On en parle de la pres­ta­tion miteuse, indigne, honteuse de Shapovalov ? », lâche Benoît Maylin

Par
Baptiste Mulatier
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Toujours installé dans le top 40 mondial (35e cette semaine), Denis Shapovalov n’est pour­tant plus, depuis long­temps, le joueur extrê­me­ment promet­teur qu’il a un temps incarné.

Souvent irré­gu­lier, le Canadien de 27 ans n’a pas été épargné par le jour­na­liste Benoît Maylin après sa lourde défaite face au jeune Norvégien Nicolai Budkov Kjær (140e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid (6−2, 6–1).

« On en parle de la pres­ta­tion miteuse, indigne, honteuse de Shapovalov. Son match, si on peut appeler ça un match, le plus moisi depuis long­temps. Budkov jouera Medvedev, pas tota­le­ment guéri, qui s’est compliqué la vie contre Marozsan », a réagi le chro­ni­queur sur le réseau social X. 

Publié le dimanche 26 avril 2026 à 11:12

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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