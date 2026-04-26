Toujours installé dans le top 40 mondial (35e cette semaine), Denis Shapovalov n’est pour­tant plus, depuis long­temps, le joueur extrê­me­ment promet­teur qu’il a un temps incarné.

Another tough day at the office for Denis Shapovalov in Madrid… Just 8 wins in 17 matches in 2026… 6 of his 9 losses to players outside the Top 70 #ATP #MMOpen https://t.co/5iA8zAJhmn — John Horn (@SportsHorn) April 25, 2026

Souvent irré­gu­lier, le Canadien de 27 ans n’a pas été épargné par le jour­na­liste Benoît Maylin après sa lourde défaite face au jeune Norvégien Nicolai Budkov Kjær (140e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid (6−2, 6–1).

😠 On en parle de la pres­ta­tion miteuse, indigne, honteuse de Shapovalov.

Son match, si on peut appeler ça un match, le plus moisi depuis long­temps.

53’

Sorti 6⁄ 2 6⁄ 1



Budkov en profite.

Il jouera Medvedev qui s’est compliqué la vie contre Marozsan. Pas tota­le­ment guéri. pic.twitter.com/vstFZI2j1Z — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 25, 2026

« On en parle de la pres­ta­tion miteuse, indigne, honteuse de Shapovalov. Son match, si on peut appeler ça un match, le plus moisi depuis long­temps. Budkov jouera Medvedev, pas tota­le­ment guéri, qui s’est compliqué la vie contre Marozsan », a réagi le chro­ni­queur sur le réseau social X.