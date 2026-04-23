Lors de la dernière émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a donné son avis sur la nouvelle pépite du tennis espa­gnol, Rafael Jodar, déjà 42e mondial à seule­ment 19 ans.

📈 « Jódar n’est pas un phéno­mène mais un très bon joueur. Un phéno­mène c’est un joueur qui te stupé­fait sans arrêt, c’est pas son cas. Il y a un an il était 900ème et main­te­nant top 50, sa progres­sion est extra­or­di­naire. »



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« C’est un très bon joueur, ça c’est sûr, mais ce n’est pas un phéno­mène. De toute façon, un phéno­mène, c’est rare. Alcaraz est un phéno­mène, ça c’est sûr. On ne peut pas dire que Sinner est un phéno­mène. On voit son évolu­tion petit à petit, et bien évidem­ment c’est extra­or­di­naire, mais un phéno­mène, ça veut dire que le mec, il te stupéfie en perma­nence. Jodar ne me stupéfie pas. Même Fonseca. Pour moi, ce ne sont pas des phéno­mènes. Dans l’his­toire du jeu, il y en a eu plein des joueurs qui débarquent et qui sont effec­ti­ve­ment impres­sion­nants. Quand tu connais la densité qu’il peut y avoir dans le tennis mondial, d’ar­river comme ça, en si peu de temps. On rappelle sans arrêt qu’il y a quasi­ment un an, il était 900e et main­te­nant il est top 50, limite top 40. C’est pour ça que c’est complè­te­ment fou. Après, c’est toujours la même chose : la confir­ma­tion. Donc un phéno­mène non, mais extra­or­di­naire, oui. Le mec n’avait jamais joué sur le circuit ATP. »