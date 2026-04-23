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« On ne peut pas dire que Sinner est un phéno­mène. Jodar et Fonseca non plus. Alcaraz est un phéno­mène, ça c’est sûr », estime Benoît Maylin

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 10/04/2026 - Jannik Sinner - Italie

Lors de la dernière émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a donné son avis sur la nouvelle pépite du tennis espa­gnol, Rafael Jodar, déjà 42e mondial à seule­ment 19 ans. 

« C’est un très bon joueur, ça c’est sûr, mais ce n’est pas un phéno­mène. De toute façon, un phéno­mène, c’est rare. Alcaraz est un phéno­mène, ça c’est sûr. On ne peut pas dire que Sinner est un phéno­mène. On voit son évolu­tion petit à petit, et bien évidem­ment c’est extra­or­di­naire, mais un phéno­mène, ça veut dire que le mec, il te stupéfie en perma­nence. Jodar ne me stupéfie pas. Même Fonseca. Pour moi, ce ne sont pas des phéno­mènes. Dans l’his­toire du jeu, il y en a eu plein des joueurs qui débarquent et qui sont effec­ti­ve­ment impres­sion­nants. Quand tu connais la densité qu’il peut y avoir dans le tennis mondial, d’ar­river comme ça, en si peu de temps. On rappelle sans arrêt qu’il y a quasi­ment un an, il était 900e et main­te­nant il est top 50, limite top 40. C’est pour ça que c’est complè­te­ment fou. Après, c’est toujours la même chose : la confir­ma­tion. Donc un phéno­mène non, mais extra­or­di­naire, oui. Le mec n’avait jamais joué sur le circuit ATP. »

Publié le jeudi 23 avril 2026 à 17:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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