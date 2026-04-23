Lors de la dernière émission « Sans Filet » de Winamax, le journaliste Benoît Maylin a donné son avis sur la nouvelle pépite du tennis espagnol, Rafael Jodar, déjà 42e mondial à seulement 19 ans.
📈 « Jódar n’est pas un phénomène mais un très bon joueur. Un phénomène c’est un joueur qui te stupéfait sans arrêt, c’est pas son cas. Il y a un an il était 900ème et maintenant top 50, sa progression est extraordinaire. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) April 23, 2026
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« C’est un très bon joueur, ça c’est sûr, mais ce n’est pas un phénomène. De toute façon, un phénomène, c’est rare. Alcaraz est un phénomène, ça c’est sûr. On ne peut pas dire que Sinner est un phénomène. On voit son évolution petit à petit, et bien évidemment c’est extraordinaire, mais un phénomène, ça veut dire que le mec, il te stupéfie en permanence. Jodar ne me stupéfie pas. Même Fonseca. Pour moi, ce ne sont pas des phénomènes. Dans l’histoire du jeu, il y en a eu plein des joueurs qui débarquent et qui sont effectivement impressionnants. Quand tu connais la densité qu’il peut y avoir dans le tennis mondial, d’arriver comme ça, en si peu de temps. On rappelle sans arrêt qu’il y a quasiment un an, il était 900e et maintenant il est top 50, limite top 40. C’est pour ça que c’est complètement fou. Après, c’est toujours la même chose : la confirmation. Donc un phénomène non, mais extraordinaire, oui. Le mec n’avait jamais joué sur le circuit ATP. »
Publié le jeudi 23 avril 2026 à 17:56