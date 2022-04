La nouvelle Naomi Osaka est arrivée. Positive et perfor­mante sur le court, il semble bien que la Japonaise soit vrai­ment sur une belle dyna­mique. Ses propos en confé­rence de presse le confirment, elle a de l’am­bi­tion et de l’envie.

« J’essaie de m’ins­pirer du jeu de Rafa et Iga sur terre battue pour voir quand il est préfé­rable de faire marche arrière pour frapper des coups droits, quand il est préfé­rable de jouer des balles avec mon revers et, fina­le­ment, comment se déplacer sur le terrain et sélec­tionner des coups. Beaucoup de spécia­listes sur terre battue s’en sortent très bien et j’ai aussi envie d’ap­prendre. Honnêtement, je pense que je peux être plus perfor­mant sur terre battue que sur gazon, ce qui est une surface effrayante pour moi. J’ai l’im­pres­sion que je peux bien faire ici, mais il faut y aller match après match »