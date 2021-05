Sèchement battu par Stefanos Tsitsipas ce mercredi au deuxième tour du Masters 1000 madri­lène (1–6, 2–6), Benoît Paire était malgré cela très satis­fait de son séjour dans la capi­tale espa­gnole où il a retrouvé le sourire grâce à une première victoire depuis plus de deux mois et surtout grâce au soutien qu’il a reçu de la part d’une bonne dizaine de suppor­ters fran­çais venus l’en­cou­rager dans cette période compli­quée pour lui. Une marque d’af­fec­tion qu’il n’est pas près d’oublier.

« Que du positif sur ce tournoi.. petit problème aux abdo­mi­naux aujourd’hui mais surtout j’ai joué un grand joueur large­ment meilleur que moi en ce moment… Merci pour ce soutien incroyable ça me donne l envie de revenir à mon meilleur et à retrouver l envie de gagner qui m a manqué pendant des mois!! Je vais bien me préparer pour essayer de faire un bon Roland Garros qu’on partage des moments incroyables ensemble !! #IAmBack », a écrit l’Avignonnais sur son compte Instagram.