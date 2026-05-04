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Panatta : « Je crois que Zverev va faire des cauche­mars en pensant à Sinner. Même en payant à l’heure, on joue plus long­temps que ça »

Par
Baptiste Mulatier
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Connu pour son franc‐parler, le vain­queur de Roland‐Garros 1976, Adriano Panatta, a donné son réac­tion sur la Rai après la large victoire de Jannik Sinner contre Alexander Zverev en finale du Masters 1000 de Madrid (6−2, 6–1, en 58 minutes de jeu). 

« Il a remporté son huitième Masters 1000, il ne lui manque plus que Rome. Je crois que Zverev fait des cauche­mars rien qu’en pensant à Sinner, il n’arrive vrai­ment pas à s’exprimer. La finale à Madrid a duré moins d’une heure. Même en payant à l’heure, on joue plus long­temps que ça », a souligné l’an­cien cham­pion italien dans des propos relayés par OA Sport.

Publié le lundi 4 mai 2026 à 12:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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