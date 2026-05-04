Connu pour son franc‐parler, le vain­queur de Roland‐Garros 1976, Adriano Panatta, a donné son réac­tion sur la Rai après la large victoire de Jannik Sinner contre Alexander Zverev en finale du Masters 1000 de Madrid (6−2, 6–1, en 58 minutes de jeu).

« Il a remporté son huitième Masters 1000, il ne lui manque plus que Rome. Je crois que Zverev fait des cauche­mars rien qu’en pensant à Sinner, il n’arrive vrai­ment pas à s’exprimer. La finale à Madrid a duré moins d’une heure. Même en payant à l’heure, on joue plus long­temps que ça », a souligné l’an­cien cham­pion italien dans des propos relayés par OA Sport.