Sacré à Marrakech, demi‐finaliste à Barcelone et désor­mais qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, où il s’apprête à défier Jannik Sinner, Rafael Jodar ne cesse d’impressionner la planète tennis.

Dans un nouveau post Instagram, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a donné son avis sur la nouvelle pépite du tennis mondial, déjà tout proche du top 30 à seule­ment 19 ans.

« L’engouement autour de Jodar est tout à fait normal. Commençons par quelques chiffres pour illus­trer à quel point ce qu’il accom­plit actuel­le­ment est excep­tionnel. On a analysé les perfor­mances de plusieurs joueurs lors de leurs 25 premiers matchs sur le circuit. C’est Jodar qui a remporté le plus de matchs, soit 17 sur ses 25 premiers matchs sur le circuit. Pour vous donner une idée, Federer en a remporté 11, Djokovic 12 et Nadal 15. Quand on le regarde jouer, on constate qu’il possède une puis­sance natu­relle incroyable. On a l’im­pres­sion que le tennis est facile quand on le regarde. Je pense qu’il est trop tôt pour dire si Jodar peut ou non consti­tuer une menace pour Sinner à Roland‐Garros, car il faut d’abord voir Jodar aller très loin dans un grand tournoi. Il me rappelle Jannik Sinner car il est proche de la ligne et se déplace vers l’avant dès qu’il le peut. Je vois donc certaines simi­li­tudes et je dirais qu’il s’agit du même type de profil de joueur. »