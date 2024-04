C’est à 16H que le duel entre Cachin et Nadal a été programmé. Il aura lieu sur le central ce qui est logique. L’Argentin qui avait déjà affronté Novak Djokovic à Wimbledon sait fina­le­ment à quoi s’attendre.

« C’est l’un des objec­tifs de la vie d’un joueur de tennis. J’ai joué avec Djokovic l’année dernière sur le cental de Wimbledon. Jouer avec Rafa est bien sûr un rêve. Je le regarde depuis, je ne sais pas, 2005, je crois que c’était le premier Roland Garros. Je me souviens de l’avoir regardé un dimanche au lit et main­te­nant c’est à mon tour de jouer… Je vais y faire face avec beau­coup de peur, certes, mais j’ai eu le temps de vrai­ment réflé­chir à ce que je veux pour ce match. Je pense qu’il est aujourd’hui à un niveau qui nous permet au moins de jouer pour tenter de l’emporter. Donc, si vous me dites que je joue avec le Nadal d’il y a cinq ans, je vous dis « Ecoute, je ne vais pas gagner ». Cela m’est arrivé l’année dernière avec Djokovic. Je ne suis pas entré pour gagner, je suis entré pour jouer. Aujourd’hui, je pense qu’avec Rafa, nous pouvons au moins viser un grand match »