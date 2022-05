Si Novak Djokovic a réalisé un très bon match contre Carlos Alcaraz en demies à Madrid, malgré la défaite, il a sous‐performé dans un domaine où il excelle habi­tuel­le­ment : le retour de service. Dans des propos recueillis par L’Equipe, le coach serbe Petar Popovic a pointé du doigt Goran Ivanisevic, désor­mais seul pour entraîner le numéro 1 mondial depuis le départ de Marian Vajda.

« Djokovic aurait dû se rappro­cher de sa ligne et prendre les services kickés d’Alcaraz montants. Novak est le meilleur de tous les temps au retour, mais samedi, il a fait comme tous les « mortels » du tennis : il s’est mis trop loin derrière sa ligne. À Madrid, ça gicle, donc il prenait la balle au pire moment, au‐dessus de la tête. Ce n’est pas un problème tech­nique, c’est une faute de posi­tion­ne­ment, une énorme erreur qui ne lui arrive quasi­ment jamais. Je n’ai pas compris que Goran ne lui dise pas de changer. C’était la clé du match. Avec trois, quatre matches à Rome, ça va se régler. Novak a bien servi, son coup droit était très bon et, physi­que­ment, je n’ai pas peur pour lui. Il va être de plus en plus fort. À Roland, il sera proche de son meilleur niveau. »