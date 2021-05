« La puis­sance de ses tirs est incroyable. S’il peut contrôler un peu ses erreurs, alors il sera très diffi­cile de le battre », avait déclaré Rafael Nadal à propos d’Alexei Popyrin après sa victoire en 8èmes de finale. Des mots flat­teurs qui ont large­ment récon­forté l’Australien…

« Il a mis un sourire sur mon visage. C’est vrai­ment un privi­lège de jouer contre quel­qu’un comme lui, et plus encore d’être féli­cité par lui. J’en suis recon­nais­sant et j’es­père pouvoir le mettre plus en diffi­culté la prochaine fois, parce que je suis sûr que nous nous affron­te­rons à nouveau », a avoué Popyrin à Tennis Head.