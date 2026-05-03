Jannik Sinner est en train d’affoler les compteur suite à son sacre sur le Masters 1000 de Madrid, son cinquième d’affilée après Paris, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo.
Alors qu’il devrait logiquement s’aligner la semaine prochaine à Rome, même s’il a un peu semé le doute en évoquant de la fatigue, le numéro 1 mondial pourrait réaliser un exploit rare en remportant les trois Masters 1000 sur terre battue, ce que Rafael Nadal n’a réalisé qu’un seule fois, comme l’a justement rappelé notre confrère, José Moron.
Para poner en contexto lo que puede lograr Sinner, Nadal solo pudo ganar UNA vez los tres M1000 de tierra en el mismo año.— José Morón (@jmgmoron) May 3, 2026
Fue en 2010, año en el que también ganó Roland Garros.
Buena motivación para ir a Roma.
Podría igualar algo solo a la altura del Rey de la tierra. https://t.co/URGgmgDNCN pic.twitter.com/oAUQ7XuBlo
« Pour mettre en perspective ce que Sinner peut accomplir, Nadal n’a réussi qu’une seule fois à remporter les trois Masters 1000 sur terre battue la même année. C’était en 2010, année où il a également remporté Roland‐Garros. Une belle motivation pour se rendre à Rome où il pourrait égaler un exploit digne du « roi de la terre battue » »
Publié le dimanche 3 mai 2026 à 19:39