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« Pour mettre en pers­pec­tive ce que Sinner peut accom­plir, Nadal n’a réussi qu’une seule fois à remporter les trois Masters 1000 sur terre battue la même année »

Par
Thomas S
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Jannik Sinner est en train d’af­foler les comp­teur suite à son sacre sur le Masters 1000 de Madrid, son cinquième d’af­filée après Paris, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo.

Alors qu’il devrait logi­que­ment s’ali­gner la semaine prochaine à Rome, même s’il a un peu semé le doute en évoquant de la fatigue, le numéro 1 mondial pour­rait réaliser un exploit rare en rempor­tant les trois Masters 1000 sur terre battue, ce que Rafael Nadal n’a réalisé qu’un seule fois, comme l’a juste­ment rappelé notre confrère, José Moron. 

« Pour mettre en pers­pec­tive ce que Sinner peut accom­plir, Nadal n’a réussi qu’une seule fois à remporter les trois Masters 1000 sur terre battue la même année. C’était en 2010, année où il a égale­ment remporté Roland‐Garros. Une belle moti­va­tion pour se rendre à Rome où il pour­rait égaler un exploit digne du « roi de la terre battue » »

Publié le dimanche 3 mai 2026 à 19:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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