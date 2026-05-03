Jannik Sinner est en train d’af­foler les comp­teur suite à son sacre sur le Masters 1000 de Madrid, son cinquième d’af­filée après Paris, Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo.

Alors qu’il devrait logi­que­ment s’ali­gner la semaine prochaine à Rome, même s’il a un peu semé le doute en évoquant de la fatigue, le numéro 1 mondial pour­rait réaliser un exploit rare en rempor­tant les trois Masters 1000 sur terre battue, ce que Rafael Nadal n’a réalisé qu’un seule fois, comme l’a juste­ment rappelé notre confrère, José Moron.

Para poner en contexto lo que puede lograr Sinner, Nadal solo pudo ganar UNA vez los tres M1000 de tierra en el mismo año.



Fue en 2010, año en el que también ganó Roland Garros.



Buena moti­va­ción para ir a Roma.



Podría igualar algo solo a la altura del Rey de la tierra. https://t.co/URGgmgDNCN pic.twitter.com/oAUQ7XuBlo — José Morón (@jmgmoron) May 3, 2026

« Pour mettre en pers­pec­tive ce que Sinner peut accom­plir, Nadal n’a réussi qu’une seule fois à remporter les trois Masters 1000 sur terre battue la même année. C’était en 2010, année où il a égale­ment remporté Roland‐Garros. Une belle moti­va­tion pour se rendre à Rome où il pour­rait égaler un exploit digne du « roi de la terre battue » »