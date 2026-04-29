« Rafa m’a poussé dans mes retranchements. C’est un joueur incroyable. C’était la première fois que je l’affrontais. La prochaine fois, je sais déjà à quoi m’attendre », a salué Jannik Sinner après sa victoire contre Rafael Jodar en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid (6−2, 7–6[0]).
Un hommage appuyé du numéro 1 mondial, sur lequel le jeune Espagnol de 19 ans pourra s’appuyer pour la suite de sa progression, comme l’a souligné le journaliste José Moron.
« Que Jodar écoute ces paroles de Sinner. Il n’y a pas de plus beau compliment que d’entendre le numéro 1 mondial dire cela de toi alors que tu n’as que 19 ans », a écrit le rédacteur en chef de Punto de Break sur le réseau social X.
🗣️ « Rafa me ha llevado al límite. Es un jugador increíble. Era la primera vez que me enfrentaba a él. Para la próxima ya sé lo que me espera ».— José Morón (@jmgmoron) April 29, 2026
Que Jódar escuche estas palabras de Sinner. No hay mayor piropo que el número 1 del mundo diga esto de ti cuando solo tienes 19 años. pic.twitter.com/BsGmxghxsC
A noter que Rafael Jodar se rapproche déjà du top 30 et s’installera lundi au 34e rang mondial. Une progression fulgurante !
Publié le mercredi 29 avril 2026 à 19:48