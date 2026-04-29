« Rafa m’a poussé dans mes retran­che­ments. C’est un joueur incroyable. C’était la première fois que je l’affrontais. La prochaine fois, je sais déjà à quoi m’attendre », a salué Jannik Sinner après sa victoire contre Rafael Jodar en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid (6−2, 7–6[0]).

Un hommage appuyé du numéro 1 mondial, sur lequel le jeune Espagnol de 19 ans pourra s’appuyer pour la suite de sa progres­sion, comme l’a souligné le jour­na­liste José Moron.

« Que Jodar écoute ces paroles de Sinner. Il n’y a pas de plus beau compli­ment que d’en­tendre le numéro 1 mondial dire cela de toi alors que tu n’as que 19 ans », a écrit le rédac­teur en chef de Punto de Break sur le réseau social X.

🗣️ « Rafa me ha llevado al límite. Es un jugador increíble. Era la primera vez que me enfren­taba a él. Para la próxima ya sé lo que me espera ».



Que Jódar escuche estas pala­bras de Sinner. No hay mayor piropo que el número 1 del mundo diga esto de ti cuando solo tienes 19 años. pic.twitter.com/BsGmxghxsC — José Morón (@jmgmoron) April 29, 2026

A noter que Rafael Jodar se rapproche déjà du top 30 et s’ins­tal­lera lundi au 34e rang mondial. Une progres­sion fulgurante !