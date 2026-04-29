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« Que Rafa écoute ces paroles de Sinner. Il n’y a pas de plus beau compli­ment que d’en­tendre le numéro 1 mondial dire cela de toi alors que tu n’as que 19 ans », déclaré José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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« Rafa m’a poussé dans mes retran­che­ments. C’est un joueur incroyable. C’était la première fois que je l’affrontais. La prochaine fois, je sais déjà à quoi m’attendre », a salué Jannik Sinner après sa victoire contre Rafael Jodar en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid (6−2, 7–6[0]).

Un hommage appuyé du numéro 1 mondial, sur lequel le jeune Espagnol de 19 ans pourra s’appuyer pour la suite de sa progres­sion, comme l’a souligné le jour­na­liste José Moron.

« Que Jodar écoute ces paroles de Sinner. Il n’y a pas de plus beau compli­ment que d’en­tendre le numéro 1 mondial dire cela de toi alors que tu n’as que 19 ans », a écrit le rédac­teur en chef de Punto de Break sur le réseau social X. 

A noter que Rafael Jodar se rapproche déjà du top 30 et s’ins­tal­lera lundi au 34e rang mondial. Une progres­sion fulgurante !

Publié le mercredi 29 avril 2026 à 19:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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