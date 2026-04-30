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« Rafa a fait bien mieux contre Sinner que d’autres joueurs mieux classés et plus expé­ri­mentés. Il a l’étoffe d’un grand », assure José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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S’il s’est incliné en deux sets contre Jannik Sinner en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid (6−2, 7–6 [0]), Rafael Jodar a impres­sionné le numéro 1 mondial mais aussi les observateurs. 

Le nouveau phéno­mène du circuit a notam­ment été encensé par le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

« Rafa peut être très fier de ce qu’il a accompli face à Sinner. Il l’a affronté d’égal à égal pendant une grande partie du match, bien mieux que d’autres joueurs mieux classés et plus expé­ri­mentés. Réaliser ce qu’il a fait aujourd’hui à seule­ment 19 ans est tout à fait remar­quable. En effet, il a donné plus de fil à retordre que les meilleurs joueurs qui ont récem­ment affronté Jannik. Avec Jodar, on a là un joueur qui a l’étoffe d’un grand, mes amis. »

A noter que l’Espagnol de 19 ans se rapproche déjà du top 30 et s’ins­tal­lera au 34e rang mondial lundi.

Publié le jeudi 30 avril 2026 à 10:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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