S’il s’est incliné en deux sets contre Jannik Sinner en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid (6−2, 7–6 [0]), Rafael Jodar a impressionné le numéro 1 mondial mais aussi les observateurs.
Le nouveau phénomène du circuit a notamment été encensé par le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break.
« Rafa peut être très fier de ce qu’il a accompli face à Sinner. Il l’a affronté d’égal à égal pendant une grande partie du match, bien mieux que d’autres joueurs mieux classés et plus expérimentés. Réaliser ce qu’il a fait aujourd’hui à seulement 19 ans est tout à fait remarquable. En effet, il a donné plus de fil à retordre que les meilleurs joueurs qui ont récemment affronté Jannik. Avec Jodar, on a là un joueur qui a l’étoffe d’un grand, mes amis. »
Hoy Rafa puede irse muy orgulloso de lo que ha hecho ante Sinner.— José Morón (@jmgmoron) April 29, 2026
Le ha competido de tú a tú durante gran parte del partido, mucho mejor que otros de mayor Ranking y mayor experiencia.
Hacer lo que ha hecho hoy con solo 19 años es de muchísimo mérito. Es que le ha dado más… https://t.co/ufE6aCMgXh pic.twitter.com/VtUn2Fi94C
A noter que l’Espagnol de 19 ans se rapproche déjà du top 30 et s’installera au 34e rang mondial lundi.
Publié le jeudi 30 avril 2026 à 10:55