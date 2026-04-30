S’il s’est incliné en deux sets contre Jannik Sinner en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid (6−2, 7–6 [0]), Rafael Jodar a impres­sionné le numéro 1 mondial mais aussi les observateurs.

Le nouveau phéno­mène du circuit a notam­ment été encensé par le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

« Rafa peut être très fier de ce qu’il a accompli face à Sinner. Il l’a affronté d’égal à égal pendant une grande partie du match, bien mieux que d’autres joueurs mieux classés et plus expé­ri­mentés. Réaliser ce qu’il a fait aujourd’hui à seule­ment 19 ans est tout à fait remar­quable. En effet, il a donné plus de fil à retordre que les meilleurs joueurs qui ont récem­ment affronté Jannik. Avec Jodar, on a là un joueur qui a l’étoffe d’un grand, mes amis. »

Hoy Rafa puede irse muy orgul­loso de lo que ha hecho ante Sinner.



Le ha compe­tido de tú a tú durante gran parte del partido, mucho mejor que otros de mayor Ranking y mayor expe­riencia.



Hacer lo que ha hecho hoy con solo 19 años es de muchí­simo mérito. Es que le ha dado más… https://t.co/ufE6aCMgXh pic.twitter.com/VtUn2Fi94C — José Morón (@jmgmoron) April 29, 2026

A noter que l’Espagnol de 19 ans se rapproche déjà du top 30 et s’ins­tal­lera au 34e rang mondial lundi.