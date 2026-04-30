« Ne le mettez pas trop sous pres­sion parce que parfois, ça te monte à la tête et c’est très dur de s’en sortir », a déclaré Jannik Sinner en confé­rence de presse après sa victoire contre la nouvelle pépite du tennis mondial, Rafael Jodar, en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid.

Le jeune Espagnol de 19 ans, déjà proche d’in­té­grer le top 30, a réagi à cette décla­ra­tion du numéro 1 mondial avec beau­coup d’humilité.

« Je suis d’accord avec ce qu’il dit. Après tout, c’est ma première année sur le circuit. Il reste encore beau­coup de tour­nois cette saison et de nombreuses saisons à venir. Ce que je dois faire, c’est essayer de m’améliorer, que cela me serve de leçon, d’apprentissage. Comme je le disais tout à l’heure, il reste encore des tour­nois sur terre battue, puis sur d’autres surfaces. Essayer de gérer cela du mieux possible, essayer de conti­nuer à m’améliorer à chaque tournoi et en sachant que tout le monde joue très bien et que le fait d’avoir obtenu ces résul­tats ne signifie pas que je suis meilleur que ce que je suis réel­le­ment. Au final, je pense que tout le monde et tous les joueurs de ce circuit jouent très bien et ont une très grande envie de gagner. Le plus impor­tant, c’est de garder les pieds sur terre et d’être conscient que tout le monde peut gagner. »