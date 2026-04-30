« Ne le mettez pas trop sous pression parce que parfois, ça te monte à la tête et c’est très dur de s’en sortir », a déclaré Jannik Sinner en conférence de presse après sa victoire contre la nouvelle pépite du tennis mondial, Rafael Jodar, en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid.
Le jeune Espagnol de 19 ans, déjà proche d’intégrer le top 30, a réagi à cette déclaration du numéro 1 mondial avec beaucoup d’humilité.
« Je suis d’accord avec ce qu’il dit. Après tout, c’est ma première année sur le circuit. Il reste encore beaucoup de tournois cette saison et de nombreuses saisons à venir. Ce que je dois faire, c’est essayer de m’améliorer, que cela me serve de leçon, d’apprentissage. Comme je le disais tout à l’heure, il reste encore des tournois sur terre battue, puis sur d’autres surfaces. Essayer de gérer cela du mieux possible, essayer de continuer à m’améliorer à chaque tournoi et en sachant que tout le monde joue très bien et que le fait d’avoir obtenu ces résultats ne signifie pas que je suis meilleur que ce que je suis réellement. Au final, je pense que tout le monde et tous les joueurs de ce circuit jouent très bien et ont une très grande envie de gagner. Le plus important, c’est de garder les pieds sur terre et d’être conscient que tout le monde peut gagner. »
Publié le jeudi 30 avril 2026 à 08:55