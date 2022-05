Atteint du syndrome de Mueller–Weiss depuis le début de sa carrière, une maladie dégé­né­ra­tive affec­tant l’os navi­cu­laire des os du pied, Rafael Nadal est une nouvelle fois revenu sur cette patho­logie qui l’empêche de marcher correc­te­ment après certains de ses matchs, comme ce jeudi après sa victoire face à David Goffin.

Arrivé boitant en confé­rence de presse d’après match, les jour­na­listes présents lui ont donc demandé si cela était inquié­tant. « Pas d’in­quié­tude (sourire). Quand je joue, mon pied me fait mal parfois. Si vous me voyiez tous les jours, vous ne seriez pas inquiets. J’ai toujours des douleurs au pied, surtout après avoir joué un match de trois heures ou après un long entraî­ne­ment. À la fin, je boite un peu. Ce que j’ai au pied, c’est chro­nique et incu­rable. Ça fait partie de ma vie. À court terme, je pense que, physi­que­ment, ça va. Pour mon pied, il faut qu’il s’adapte à la compé­ti­tion et au stress qu’un match comme aujourd’hui provoque. Donc ça va, même si ça pour­rait être plus compliqué demain. Je peux me réveiller avec plus de soucis. On doit l’ac­cepter et y faire face. »