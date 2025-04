Présent ce lundi soir à Madrid pour rece­voir le prix de l’icône spor­tive lors de la céré­monie des Laureus Awards, Rafael Nadal a évidem­ment fait le tour des médias où il a répondu à de nombreuses questions.

Et l’une d’entre elles concer­nait notam­ment son favori pour le Masters 1000 de Madrid qui doit débuter ce mercredi 23 avril.

Et sans surprise, Rafa a préféré miser sur son compa­triote, Carlos Alcaraz, récent vain­queur du Masters 1000 de Monte‐Carlo et fina­liste de l’ATP 500 de Barcelone.

Q : Do you have a favou­rite player for the Madrid Open ?



Nadal : Well, if Carlos is doing well, I think he’s always the favou­rite pic.twitter.com/aA7TIHxXpT