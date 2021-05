Arrivé à Madrid, Rafael Nadal a déjà tapé dans la balle avec le sourire et avec une grande inten­sité, comme il en a l’ha­bi­tude. Et le Majorquin était tout de blanc vêtu, comme à Wimbledon… Une tenue spéci­fique aux entraî­ne­ments mais bien diffé­rente que celle violette et rose qu’il a arborée à Monte‐Carlo (éliminé en quarts de finale contre Andrey Rublev) et à Barcelone (victoire contre Stefanos Tsitsipas et 12ème titre). Nadal tentera à Madrid d’en­granger un 6ème titre. Mais la route est longue d’au­tant qu’il n’a pas hérité d’un tirage facile…

PHOTOS : Rafael Nadal’s prac­tice at the Mutua Madrid Open, 1 May 2021



➡️➡️➡️ https://t.co/mwpJfCt6kX pic.twitter.com/y9wV9IDbPg — Tanika (@SitTanyusha) May 1, 2021