« Je serais surpris de battre De Minaur samedi », annon­çait Rafael Nadal en confé­rence de presse ce jeudi après sa victoire tran­quille au premier tour face au jeune novice Darwin Blanch, 16 ans.

Et force est de constater que le cham­pion espa­gnol ne cesse de se surprendre même après plus de 20 ans de carrière et 92 trophées remportés.

De nouveau opposé à Alex De Minaur, ce samedi au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, 10 jours après s’être incliné face à l’Australien à Barcelone, l’homme aux 14 Roland‐Garros a remis les pendules à l’heure après une pres­ta­tion à la fois convain­cante et un peu irrégulière.

En effet, Rafa a alterné le très bon et le moins bon, notam­ment lors de ce premier set remporté au jeu décisif après 1h15 d’une bataille qu’il ne nous avait plus offert depuis des lustres. Et même s’il s’est fait très peur en vendan­geant quatre balles de set d’af­filée à 6 points à 2 dans ce tie‐break, il finis­sait pas conclure à 8–6 dans une Caja Magica bouillante.

Sur la lancée de ce premier set glané ô combien impor­tant pour la confiance et sa condi­tion physique, Nadal trou­vait enfin du rythme en retour en brekant d’en­trée de deuxième manche. Un avan­tage qu’il réus­sira à conserver et mêle à alourdir pour fina­le­ment s’im­poser 7–6(6), 6–4, après 2h de jeu.

Qualifié pour le troi­sième tour, Rafael Nadal affron­tera l’Argentin Pedro Cachin, tombeur de Frances Tiafoe pour une place en huitièmes de finale. Et s’il continue sur cette lancée, on ne voit pas ce qui pour­rait l’empêcher de pour­suivre sa route dans la capi­tale espagnole.