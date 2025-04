Après une nouvelle défaite inquié­tante dès son entrée en lice sur le Masters 1000 de Madrid (face à Matteo Arnaldi), il faut dire que l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, Novak Djokovic, n’a pas l’air au top de sa forme.

Un manque cruel de confiance que Rennae Stubbs souligne sur ses réseaux sociaux. Mais l’ex‐coach de Serena Williams et ancienne numéro 1 mondiale en double ne croit pas moins en la légende serbe pour autant.

Do i think he can still win a slam, of course ! He’s the grea­test player of all time BUT it’s getting harder & harder every week because i don’t care who u are, you can’t buy confi­dence ! U have to earn it & currently his confi­dence is getting chipped away at more & more.