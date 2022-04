Disparu des radars depuis sa défaite d’en­trée à Miami face à Harris, Denis Shapovalov n’avait pas vrai­ment donné de nouvelle depuis.

Forfait surprise à Monte‐Carlo puis Barcelone, le Canadien, proba­ble­ment touché physi­que­ment, a été aperçu dès le début de semaine à la Caja Magica de Madrid en train de taper dans la balle.

Auteur d’un début de saison parsemé avec un quart de finale à l’Open d’Australie, une demie à Dubai mais aussi deux défaites d’en­trée à Rotterdam et Miami et deux élimi­na­tions précoces à Doha et Indian Wells, l’ac­tuel 16e joueur mondial va donc s’at­ta­quer à la terre battue. Une surface sur laquelle il est capable de briller même si son jeu d’at­taque à outrance lui pose souvent des problèmes.