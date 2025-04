L’ancien coach des soeurs Williams, Rick Macci, toujours très actif sur X (ou plutôt Twitter) pour commenter l’ac­tua­lité du tennis, a partagé une réflexion inquié­tante sur Novak Djokovic, battu dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid.

If the Serbian Sniper has lost that Desire and he lacks the fire to climb higher and grind the opponent to Perspire and he feels he cannot climb Higher then what enters his head is to Retire. @DjokerNole