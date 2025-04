Alors que ses titres à Adélaïde, à Montpellier et ses excel­lents parcours à Doha (demi‐finale) et Dubaï (finale) lais­saient penser qu’on avait retrouvé le Félix Auger‐Aliassime de 2022, le Québécois n’y arrive plus.

Éliminé d’en­trée à Monte‐Carlo et Munich, FAA avait à cœur de faire un beau parcours au Masters 1000 de Madrid, lui qui est fina­liste sortant. Une nouvelle fois, il prend la porte dès son entrée en lice, face à un très bon Juan‐Manuel Cerundolo (7−6, 6–4). Loin de son meilleur niveau, le 19e joueur mondial a vécu un véri­table cauchemar sur le court, avec 40 fautes directes.

Ambitionnant de parti­ciper au Masters de fin de saison, ce souhait semble un loin­tain souvenir pour Auger‐Aliassime. Avec cette élimi­na­tion précoce, le Canadien va dégrin­goler au clas­se­ment ATP. Frédéric Fontang et son team vont devoir trouver les mots pour sortir de cette spirale négative.