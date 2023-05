Invité à s’ex­primer sur le plateau de Tennis Channel après la victoire de Carlos Alcaraz face à Karen Khachanov en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid ce mercredi, Andy Roddick s’est dit très impres­sionné par jeu de l’ac­tuel 2e joueur mondial.

« Je ne suis pas victime d’hy­per­boles, donc je ne dis pas cela simple­ment parce qu’il a gagné un match aujourd’hui (mercredi), mais je pense qu’il est le joueur de tennis masculin de 19 ans le plus complet que j’aie jamais vu. Roger n’a pas gagné son premier Grand Chelem avant l’âge de 21 ans, Nadal a gagné à 18 ans mais il n’était pas excellent sur toutes les surfaces avant l’âge de 20−21−22 ans. Alcaraz n’a vrai­ment aucune faiblesse, il ne fait quasi­ment plus de faute en revers, il est capable de prendre la ligne, il adore utiliser le court croisé. Mais la plupart d’entre nous, simples mortels, si nous manquons quelques coups alors que nous sommes menés dans un match, il nous est vrai­ment diffi­cile de conti­nuer d’at­ta­quer, de jouer le bon coup, d’ap­puyer sur la gâchette et de ne pas penser aux consé­quences. Il est passé maître en la matière, même à 19 ans. C’est incroyable à voir. »