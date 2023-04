De passage au micro du stade suite à sa victoire face à Nishioka (6−2, 7–5), ce dimanche au troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid, Andrey Rublev a évoqué son futur adver­saire en huitièmes de finale, un certain Karen Khachanov. Andrey va en effet défier son compa­triote et ami qu’il vient juste de battre à Monte‐Carlo alors qu’ils ne s’étaient plus affrontés depuis deux ans.

« Cela fait partie du sport. Il y a des moments comme ça. Parfois, nous ne jouons pas l’un contre l’autre pendant des années et soudain, presque deux événe­ments à la suite. Cela fait partie du jeu. Je pense que ce qui est le plus amusant, c’est que vous ne pouvez pas contrôler ces choses. »