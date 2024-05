Alors qu’il restait sur quatre défaites consé­cu­tives avant le début du tournoi, Andrey Rublev retrouve des couleurs à Madrid où il n’a concédé aucun set contre Facundo Bagnis, Alejandro Davidovich Fokina et Tallon Griekspoor.

Le 8e mondial veut croire en ses chances avant de retrouver Carlos Alcaraz, contre qui il s’est incliné en deux sets en phase de poules du Masters à Turin, en indoor, lors de leur seule confron­ta­tion sur le circuit.

« Carlos, en ce moment, est l’un des meilleurs joueurs. Ce sera diffi­cile car il est à la maison, il a gagné ici ces deux dernières années. Je m’at­tends à ce qu’il ait un peu de pres­sion, car lorsque vous gagnez un tournoi deux années de suite, cela devient plus compliqué, car vous voulez gagner encore plus. Lors de notre premier match, il m’a battu assez faci­le­ment, j’es­saierai de me battre et de faire au moins un meilleur match », a déclaré le Russe dans des propos rapportés par AS.