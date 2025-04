Vainqueur de la précé­dente édition du Masters 1000 de Madrid, Andrey Rublev, 8e mondial, s’est exprimé dans l’an­ti­chambre du tournoi sur les mesures de contrôles anti­do­page, trop exigeantes à son goût.

« C’est un sujet qui me fait peur. Nous devons écrire dans un programme où nous serons à toute heure de la journée. Si vous oubliez ou si vous n’êtes pas là, c’est l’une des trois fautes. Ce n’est pas juste. Cela vous fait vivre dans un état de stress constant. Au fil des ans, je me suis méfié à l’idée de prendre des médi­ca­ments. Si je me sens malade, j’évite de prendre quoi que ce soit. Les doutes subsistent même aux repas, il y a des substances inter­dites jusque dans la viande. Cela peut vous rendre fou », a raconté le 8e joueur mondial dans des propos recueillis par le média Marca à l’ap­proche du tournoi madri­lène (du 23 avril au 4 mai).