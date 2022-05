Difficile vain­queur de Daniel Evans en huitièmes de finale, Andrey Rublev, opposé ce vendredi à Stefanos Tsitsipas, est revenu en confé­rence sur son niveau jeu pendant cette rencontre où il a alterné le bon et le moins bon.

« Je n’ai pas bien commencé, et j’étais super frustré. J’étais à 40⁄ 0 , j’avais un coup droit assez facile et je ne l’ai pas fait. Je me suis dit que si je ne chan­geais pas quelque chose, j’al­lais perdre. J’ai donc commencé à être plus calme, à mieux jouer, et à la fin j’ai pu retourner la situa­tion et gagner un set. Le deuxième set était meilleur, et dans les derniers jeux, je pense avoir montré un bon niveau. »