Réputé pour être un joueur plus à l’aise sur surface dur et rapide, Andrey Rublev a fait l’éloge de la terre battue au cours d’une inter­view vidéo réalisée par l’ATP. Quelques heures avant de faire son entrée en lice sur le Masters 1000 de Madrid, le Russe a expliqué en quoi cette surface est si parti­cu­lière et éprouvante.

« Je ne sais pas vrai­ment quelle est ma meilleure surface. Mais pour moi, la terre battue est la surface où c’est le vrai tennis », a déclaré le Russe dans une inter­view accordée au compte Tennis TV. « C’est là où il faut être en bonne forme physique, là où il faut être intel­li­gent. Comment jouer, où jouer. Certains coups chan­ceux qui peuvent se produire sur des terrains durs ne se produisent pas vrai­ment sur terre. Comme le joueur qui sert si bien le temps d’un match et ensuite fait un retour venu de nulle part. Sur terre battue, norma­le­ment, cela n’ar­rive pas. Sur cette surface, il faut être vrai­ment en forme pour jouer chaque point dans la bonne direc­tion. Vous devez vrai­ment aller cher­cher la victoire. »