Sorti dès les seizièmes de finale du Masters 1000 de Madrid alors qu’il était tenant du titre, Andrey Rublev tente d’aller de l’avant, comme il l’a toujours fait. Bien que son clas­se­ment n’aura jamais été aussi bas (hors du top 15) depuis janvier 2020, le Russe ne se démo­ra­lise pas et soutient en confé­rence de presse qu’il garde Rome comme objectif en tête.

« Je ne sais même pas quoi dire. J’essaie juste d’être opti­miste, de me concen­trer sur les choses que je dois améliorer, c’est tout. À Doha, c’était la même chose, je n’ai pas bien commencé la saison, je me suis concentré sur le processus et j’ai pu gagner à Doha. Aujourd’hui, la situa­tion est la même. Je n’ai pas de bons résul­tats, mais j’es­saie de me concen­trer sur le processus et j’es­père que ça marchera tôt ou tard. Maintenant, je vais parler à l’équipe pour qu’elle s’organise, on va commencer à se préparer pour Rome », a déclaré Rublev dans des propos relayés par Punto de Break.