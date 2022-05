Qualifié pour les quarts de finale à Madrid où il affron­tera Stefanos Tsitsipas, ce vendredi à 20h, pour un duel logi­que­ment très attendu par les fans, Andrey Rublev est revenu en confé­rence de presse sur celui dont tout le monde parle ces dernières semaines, le jeune prodige Carlos Alcaraz.

Et le joueur russe a tenu à lui rendre un sacré hommage en souli­gnant tout l’amour qu’il a pour ce sport. « Je peux voir qu’il est aussi vrai­ment amou­reux du tennis, vous pouvez voir le feu dans ses yeux. Vous pouvez voir qu’il ne joue pas à cause de la vie qu’il peut tirer du tennis, il est ici parce qu’il aime juste le tennis quoi qu’il arrive, et cela, je le respecte vraiment. »